中職》追憶徐總 紀念日本週移師新莊球場

徐生明紀念活動將移至9月3日在新莊球場舉辦。（義大提供）



〔體育中心／綜合報導〕義大犀牛原本上週要在屏東與Lamigo桃猿的三連戰當中，舉辦客家情主題週以及徐總紀念日活動，但都因雨延賽未能辦成，但球團並未忘記舉辦徐總紀念日的初衷，因此將活動改期到9月3日（六）的新莊主場舉辦。

義大犀牛球員9月3日將穿著客家情主題球衣出場比賽，賽前3點到3點半於觀眾席區域，進行徐生明棒球發展協會義賣活動，球迷購買義賣套組（含T shirt乙件、一卡通乙張）可獲得號碼牌一張。憑號碼牌可以參加3點40分進行的選手簽名會，犀牛將由陣中擔任徐生明棒球發展協會顧問的兩位選手，高國輝以及林益全出席參加簽名會。

當天義大犀牛會捐出此次主題球衣及球帽販售中的捐款部分給予協會，同時希望更多的球迷能夠共襄盛舉。

義大犀牛客家主題週。（義大提供）

