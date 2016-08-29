加拿大太平洋鐵路女子公開賽 艾莉雅奪冠、台將李旻並列31

泰國女將艾莉雅抱回本季第5勝。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕泰國女將艾莉雅今天在LPGA巡迴賽加拿大太平洋鐵路女子公開賽，以4回合總計265桿贏得冠軍，這是本季她的第5勝，LPGA巡迴賽無人能及。

艾莉雅最後1回合打出7個博蒂、1個柏忌的66桿，毫無威脅地奔向冠軍，最後以4桿之差獲勝。南韓金世英最後1回合打出65桿，以269桿躍升為第2名，田仁智則以270桿排名第3。

泰國女將艾莉雅抱回本季第5勝。（USA Today）

這是艾莉雅最近10次出賽的第5座冠軍，她表示，先前在里約奧運因膝傷退賽，原以為這場也打不成，來到加拿大，覺得傷處日漸好轉，她心裡只想著上了球場就開心打球，其他的不必多想，她說：「不管最後結果是什麼，都在我掌握之中。」

目前艾莉雅在LPGA年度獎金、年度最佳球員積分排行，和女子高爾夫世界排名都僅次於紐西蘭球后高寶璟。

台灣女將最後1回合都沒打出紅字成績，李旻以平盤72桿完賽，總計280桿並列31名。程思嘉花了73桿，總計284桿並列48名。

李旻以平盤72桿完賽，總計280桿並列31名。（資料照）