U18》「台灣大谷翔平」陳琥 日本媒體矚目

日本王牌今井達也與台灣隊陳琥相見歡。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕U18亞洲青棒賽台灣隊最受矚目的陳琥，也成為日本媒體追逐的對象，還拱陳琥和日本隊王牌投手今井達也合照。

日本媒體對投打俱佳、號稱「台灣大谷翔平」的陳琥非常有興趣，昨天在亞青開賽記者會前就頻頻追問台灣媒體有關陳琥的事情，見到陳琥本人後更提問最快球速、高中生涯打過幾支全壘打、直球和變化球那一種投得比較好、對大谷翔平有什麼看法、要如何對決今井達也等問題，並把今井達也找過來和陳琥合照。

亞洲U18青棒錦標賽賽前記者會。（記者廖耀東攝）

陳琥從高一開始參加過兩次亞青賽、一次世青賽，雖然打國際賽已經是家常便飯，陳琥對於今年的亞青賽仍感受到緊張和壓力。

陳琥表示，這一次的壓力有點不一樣，一方面已經被職棒選上，很多人在注意他的表現，一方面這是業餘生涯的最後一次國際賽，特別希望成打出好成績。