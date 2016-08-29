U18》明首戰印尼 陽尚衛先發

〔記者吳清正／台中報導〕U18亞洲青棒賽明天台中開打，台灣隊總教練蔡明堂霸氣表示，唯一的目標就是把冠軍留在台灣，明天首戰印尼，將由陽尚衛先發。

台灣隊最近都和U23世界盃培訓隊一起訓練並進行對抗賽，蔡明堂表示，台灣隊狀況調整得相當不錯，士氣也很高昂，雖然目標只有冠軍，他也提醒球員不要給自己壓力，保持平常心才能把實力正常發揮出來。

台灣隊今天的先發投手陽尚衛是以野手入選，玉山盃青棒賽打擊率超過4成，也是母隊大理高中的主力投手，將在亞青賽打頭陣。

陽尚衛（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

蔡明堂表示，因為是第一場比賽，對手的實力並不是太強，除了投手將採用車輪戰，也會盡量讓野手上場，適應場地和比賽氣氛。

今年亞青賽共有8隊參賽，台灣和日本、印尼、香港為預賽A組，B組有韓國、中國、菲律賓和泰國，取前兩名進入複賽。

台灣隊主要對手仍是日本和南韓，日本由甲子園高校大賽菁英所組成，包括冠軍隊作新學院王牌投手今井達也，有多位選手受到日職注意，而韓國有13位選手已經被韓職選上，包括NC恐龍第1指名左投金太現、LG雙子星第1指名右投高祐錫和耐克森英雄第1指名內野手李政厚。

U18亞青賽明天開打。（記者廖耀東攝）