中國信託女子公開賽週四開打 盧曉晴首度留台參賽

中國信託女子公開賽週四即將開賽，參賽選手代表郭艾榛（左起）、林子麒、盧曉晴、葉欣寧和石昱婷在賽前合影。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕總獎金500萬元的2016中國信託女子公開賽，將從9月1日起在桃園市東方球場舉行。主辦賽事的中國信託銀行副董事長陳國世今天表示，這場比賽除了可以欣賞包括盧曉晴在內的女子好手競逐冠軍，還將為偏鄉社區兒少教育資源，募集愛心捐款。

連續第5年舉辦的中國信託女子公開賽即將開打，剛打完里約奧運的盧曉晴今年特別留在台灣參加這場比賽。

陳國世表示，今年是中國信託成立50週年，舉辦這場比賽別具意義，他盛讚盧曉晴代表台灣參加奧運，表現傑出，同時她也持續為台灣的弱勢團體奉獻心力，中國信託特別為她拍了紀錄片「一個人的戰場」，紀錄她的高球之路，希望能鼓勵在社會各個角落努力奮鬥的朋友，堅持自己的理想。

2016中國信託女子公開賽即將開賽，中國信託銀行副董事長陳國世表示，這場比賽除了可以欣賞女將們競逐冠軍，還將為偏鄉兒少，募集愛心捐款。（記者趙新天攝）

盧曉晴在紀錄片中說：「高爾夫就是一個縮小版的人生，你千萬不能放棄得太早，因為什麼事情會發生還不一定。」

陳國世也指出，明天舉辦的職業業餘配對賽，參賽的來賓除了有機會與職業女將同組交流，還能為社會公益貢獻心力，配對賽打出1個博蒂，中國信託將捐出2萬元，打出老鷹捐5萬元，若是一桿進洞捐50萬元，能打出「雙鷹」的話，則捐出100萬元，這些善款將全數支持中國信託慈善基金會的「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」，為18個偏鄉社區打造築夢基地，解決弱勢孩童生活及教育資源匱乏的難題。

今天的開賽儀式，陳國世率領5名女將以短切球的方式，讓球飛越「中國信託50週年」的立牌，象徵「跨越50，再創巔峰」。這場比賽將有來自6個國家108位選手參賽。

中國信託女子公開賽開賽儀式，陳國世（左3）率領5名女將以短切球的方式，讓球飛越「中國信託50週年」的立牌，象徵「跨越50，再創巔峰」。（記者趙新天攝）