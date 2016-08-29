NBA》自曝2K17能力值 「德國軟豆」：我78分啦
2016/08/29 20:11
下季將成為老鷹先發主控的施洛德。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕即將在9/20正式上市的籃球遊戲2K17，近期公佈部分球員能力值，許多球員得知自己的能力值後分享到推特上，老鷹隊新球季先發控衛施洛德（Dennis Schroder）就是其中之一。
施洛德得知自己的能力值後，分享到自己的推特上。（取自施洛德推特）
「我知道你們大家都在等2K17公佈我的能力值，78就是我的數字！」施洛德在自己推特上興奮的表示。
七月時被老鷹三方交易送到溜馬的提格。（資料照，美聯社）
送走當家控衛提格（Jeff Teague）的老鷹，計畫扶正有「德國軟豆」稱號的施洛德為下季先發主控，施洛德上季的成績表現不差，場均20.2分鐘可得11分2.6籃板與4.4助攻。
相關新聞
- NBA》Kanye West 新曲出MV 騎士尚伯特全裸入鏡 （影音）
- NBA》勞森終於找到工作 一年約落腳國王
- NBA》川普消費魏德亡妹 閃電俠這樣回應
- NBA》最佳火鍋僅獲第7 懷特塞德：聯盟不愛我 （影音）
- NBA》他報銷2季終於復出 下季與狀元搶新人王
推薦新聞
-
NBA》2K17太擬真 魔術古登直呼連這邊都一樣2016/08/29 20:42
-
中職》全壘打暴增 再8轟寫紀錄2016/08/29 20:09
-
U18》明首戰印尼 陽尚衛先發2016/08/29 19:01
-
棒協實拿1億卻寫3千萬 徐永明質疑財務不透明2016/08/29 18:07
-
中職》比賽用球再受檢 各項目皆合格2016/08/29 17:06