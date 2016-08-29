NBA》自曝2K17能力值 「德國軟豆」：我78分啦

下季將成為老鷹先發主控的施洛德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即將在9/20正式上市的籃球遊戲2K17，近期公佈部分球員能力值，許多球員得知自己的能力值後分享到推特上，老鷹隊新球季先發控衛施洛德（Dennis Schroder）就是其中之一。

施洛德得知自己的能力值後，分享到自己的推特上。（取自施洛德推特）

「我知道你們大家都在等2K17公佈我的能力值，78就是我的數字！」施洛德在自己推特上興奮的表示。

七月時被老鷹三方交易送到溜馬的提格。（資料照，美聯社）

送走當家控衛提格（Jeff Teague）的老鷹，計畫扶正有「德國軟豆」稱號的施洛德為下季先發主控，施洛德上季的成績表現不差，場均20.2分鐘可得11分2.6籃板與4.4助攻。