韓職》超危險頭部「牽制」 林昌勇遭禁賽

林昌勇。（取自the sports times）

〔體育中心／綜合報導〕南韓起亞虎林昌勇日前牽制二壘時，故意將球朝跑者頭上丟去，此舉引發軒然大波，韓職今天對此做出處分，林昌勇遭聯盟禁賽3場，社區服務120小時。

起亞虎27日在主場迎戰斗山熊，起亞虎在9局上半推出林昌勇關門，順利抓下2個出局數後，對斗山熊打者吳載元投出四壞球保送，隨後吳載元盜向二壘，林昌勇疑似不滿吳載元偷看暗號，回身轉往牽制時，把球砸向吳載元，所幸他閃得快並未被砸中，也差點波及到二壘審。

此舉也引發斗山熊教練團的不滿，上場抗議，最後裁判給予林一次警告，雙方並未發生衝突。