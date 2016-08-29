奧運》飛魚死亡之瞪 就是聽了他的歌

菲爾普斯出席MTV音樂錄影帶大獎。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕里約奧運大贏家「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）在準備時被鏡頭捕捉到「死亡之瞪」，被網路廣為瘋傳，還常被作為改圖之用，今天出席MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）時，飛魚揭露真相，原來當時是在聽未來小子《Stick Talk》這首歌。

「還記得我在里約奧運時那個被網路瘋傳的表情嗎？」站上頒獎台，菲爾普斯羞怯地問，立刻獲得台下觀眾鼓掌回應，他接著解釋，「當時我正用耳機聽未來小子《Stick Talk》這首歌。」語畢，飛魚介紹未來小子上台。

里約奧運期間，菲爾普斯已為他無意將「死亡之瞪」射向南非選手克洛斯（Chad le Clos）做過無數次澄清，「我真的只是在聽音樂想點事情，然後向一旁吐了口水，我是沉浸在自己的世界裡，沒有故意要瞪他或對他扮鬼臉啦。」

未來小子《Stick Talk》：