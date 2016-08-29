MLB》前洋投費古洛愛台灣 穿統一球衣開球
2016/08/29 22:53
Our own Nelson Figueroa @FigSNY throws out the first pitch at today's Mets game in honor of Taiwan Tourism @SNYtv pic.twitter.com/vFjH87UzZD— Matt Dunn （@MattDunnSNY） August 28, 2016
〔體育中心／綜合報導〕中職統一獅前洋投費古洛（Nelson Figueroa）赴大都會主場開球，7月曾來台卻因雨無緣看比賽的他，也實現幫大都會宣傳台灣一事，身著過去為獅隊效力時的球衣開出好球。
費古洛現任大都會隊轉播單位SNY頻道的球評，為大都會「台灣日」宣傳，還特地在7月時來台，統一獅隊亦安排他開球、引退儀式，不料7月10日回娘家，台南下雨雙重賽泡湯，隔2天高雄義大兄弟戰也延賽，一場比賽都沒看到又回美國。
今年交通部觀光局與大聯盟大都會合作，費古洛在美國時間週日的「台灣日」擔任開球嘉賓，比賽期間球場大銀幕不時放送費古洛拍攝的台灣宣傳影片，本壘板後方也能見「Taiwan」。費古洛還真情告白，分享旅台心得，而他最推薦的還是台灣小吃，「台灣文化很獨特，你必須實際去體驗，像是臭豆腐。」
費古洛赴大都會開球。（取自費古洛臉書）
費古洛赴大都會開球。（取自費古洛臉書）
費古洛赴大都會開球。（取自費古洛臉書）
費古洛赴大都會開球。（取自費古洛臉書）
費古洛曾來台效力3個球季，為大聯盟開球不忘穿統一球衣。（資料照，記者林正堃攝）
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