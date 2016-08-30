將與詹家姊妹對戰 謝淑薇出乎意料的這樣回答...

謝淑薇對這次雙打卻看很淡，沒有「一定要贏」的壓力。（四維基金會提供）

〔即時新聞／綜合報導〕美國網球公開賽謝淑薇與麥克海兒將在首輪對上詹詠然與詹皓晴，謝淑薇與詹詠然不合已是眾所皆知的事情，這次的對決也備受矚目，不過謝淑薇對這次雙打卻看很淡，似乎沒有「一定要贏」的壓力，她也坦言，若自己輸是很正常的事。

謝淑薇與麥克海兒的組合將會對上詹詠然與詹皓晴。（資料照，記者林正堃攝）

謝淑薇這次為了約奧運教練資格問題，宣布退出台灣網壇，也不再為台灣披戰袍，直接槓上網協的原因主要是她認為制度不公，也指每次規定都偏向詹家。先前謝淑薇的父親謝子龍也曾接受周刊訪問，被問到兩家不合的傳聞，他也坦言，從詹詠然出道開始，就因對方家長（指詹元良）手段太多，雙方始終處不好。

《蘋果日報》報導，針對這次美網對上詹家姊妹，謝淑薇受訪答道：「目前我以單打為重，雙打的壓力應該在對方，對方是種子組合，我即便輸也很正常，雙打獎金少、搭檔又難固定，目前只希望專注在單打多賺點錢，請個好教練帶我比賽比較重要。」