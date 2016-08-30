NBA》波許不畏血栓 宣告下季復出
2016/08/30 08:20
波許投入訓練即將復出。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕熱火明星前鋒波許（Chris Bosh）上季因血栓賽季提前報銷，一度傳出將被迫退休，但波許拒絕就此罷休，經美媒證實，「噴火龍」近日已投入訓練，積極為新賽季做準備。
波許昨日在個人推特上分享影片，稱自己會繼續打球，絕不放棄。「我知道我曾離開，現在我回來了！所有人總疑惑我是否仍會繼續奮鬥，是，我會繼續打球，絕對會！因為我是一名籃球員。」
波許下季薪資高達2300萬美元（約70億新台幣），加上近兩年健康拉警報，日前曾傳出熱火高層積極說服波許退休，方能清出薪資額度供球隊重建。
根據NBA規定，若醫生經過評估後仍判定患有血栓的波許禁止上場、仍有危及性命的疑慮，且不能在2017年2月9日前回歸的話，聯盟將強制執行退休，值得一提的是，熱火球團仍必須支付波許所剩的合約薪水，但不會佔據球隊薪資空間。
波許上季雖僅出賽53場，但仍留下場均19.1分和7.4籃板的優質成績，若波許能找回健康，勢必能彌補球隊禁區戰力。
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