NBA》退役老將驚人言論：呼麻助延長生涯
2016/08/30 09:50
薩利。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕退役多年、曾效力於活塞的禁區藍領薩利（John Salley）日前接受採訪有驚人言論，他深信若在球員時期能持續使用大麻，可以沿續生涯，讓表現更上層樓。
今年52歲的薩利接受《TMZ》街訪，他贊同大麻在全美各州合法化，美國四大職業運動聯盟應廢除禁止球員使用的規定，「我期盼有天可以看到改變，這有助於球員紓壓啊！」
目前美國共有24州開放醫療用大麻合法，法案對大麻從種植到銷售和使用都有嚴格規定，規定大麻有片狀、膏狀、液體和霧化等形式，但消費者不能為了娛樂吸食而購買。
薩利曾效力於活塞、熱火、湖人、暴龍與公牛，生涯12個球季可貢獻7分、4.5籃板、1.3火鍋。
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