NBA》勇士還想補強禁區 謠傳看上公鹿中鋒孟羅

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊在得到杜蘭特（Kevin Durant）之後，還沒有放棄補強的機會。據美媒報導，勇士隊想找來公鹿隊中鋒孟羅（Greg Monroe）補強內線。

孟羅（右）。（資料照，美聯社）

勇士隊在今年夏天失去了柏格特（Andrew Bogut）與伊茲利（Festus Ezeli），禁區戰力相當吃緊。雖然簽下了魏斯特（David West）與帕丘利亞（Zaza Pachulia），但是這兩人的防守很難與離隊的兩人相比。目前勇士隊替補中鋒還有瓦雷久（Anderson Varejao）與瓊斯（Damian Jones），但這樣不夠強。

至於公鹿隊，已經擁有韓森（John Henson），今夏也剛與普朗利（Miles Plumlee）續約。相對而言，孟羅在公鹿隊表現則令人失望。孟羅目前的合約到2018年夏天到期，而他在2017-18年球季擁有球員選項，這也代表孟羅有權能在2017年夏天跳出合約，因此勇士隊如果想簽下孟羅，也暫時不用擔心薪資空間。