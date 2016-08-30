亞俱盃》男排敗給卡達 台灣隊衛冕夢碎

亞俱盃台灣隊8強賽對戰去年亞軍卡達。（取自排球協會臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天在亞洲俱樂部男排賽8強戰中敗給強敵卡達，無緣4強。台灣隊在分組初賽連勝印尼、伊拉克、日本，以分組龍頭之姿出線；可惜複賽連續輸給哈薩克與伊朗，須擊敗卡達才能保住晉級資格，但仍未能獲勝，衛冕夢碎。

台灣隊8強賽對上去年亞軍卡達，卡達全場攻勢猛烈，前2局兩隊拉鋸戰況激烈，可惜第3局崩盤，找不到攻擊節奏且失誤頻頻；第4局台灣隊力挽狂瀾，一度追到11：11，可惜仍不敵卡達猛攻，最終以18：25、25：19、12：25、18：25輸掉比賽。

台灣隊執行教練李世家表示：「今天這場失誤多加上接發球質量也不好，無法有效組織攻勢，導致輸球。」

晉級4強的隊伍分別為伊朗、日本、中國和卡達。今日下午台灣隊將對戰緬甸，須贏球才能獲得爭奪第5名的機會。