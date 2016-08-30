MLB》工具人獲MVP？ 布萊恩挑戰史上第2位

布萊恩（左）目前是國聯MVP競爭者。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕本季國聯MVP得主很有可能是位工具人？小熊隊「老大」布萊恩（Kris Bryant）目前成績頂尖，很有機會成為史上第2位內外野各守30場以上的最有價值球員。

24歲的布萊恩暫居國聯全壘打王，攻擊指數則是第2，打擊實力無庸置疑，本季至今守了79場三壘、4場一壘、31場左外野與11場右外野，且各位置守備率皆高於平均。自1931年起，共有9位MVP得主在該球季守了各30場以上不同位置，但僅有前名人堂球星穆西爾（Stan Musial）是內外野兼修，而布萊恩很有可能成為第2位。

更難能可貴的是，穆西爾當年是前半季守左外野，後半季專注一壘；布萊恩則較為「多舛」，得在各守備位置來回奔波，在「鬼才教練」梅登（Joe Maddon）帶領下，甚至有33場於比賽中更換守備位置，其中有2場守了3個位置。

不過例行賽仍有一個多月，斷定MVP獎落誰家還太早，包括席格（Corey Seager）、墨菲（Daniel Murphy）、瑞佐（Anthony Rizzo）與艾倫納多（Nolan Arenado）都是強力競爭者。