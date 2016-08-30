世界盃資格賽》阿奎羅無緣出戰 阿根廷寄望梅西發揮
2016/08/30 09:44
〔體育中心／綜合報導〕阿根廷足協昨晚在官網宣布，阿奎羅（Sergio Aguero）的左腿肌肉拉傷，將不會出戰9月的2場世界盃南美區資格賽，阿根廷這2場比賽的對手分別是烏拉圭與委內瑞拉。
9月的比賽將是梅西（左）回歸阿根廷國家隊後的初登場。（資料照，美聯社）
阿根廷新任總教練巴烏薩（Edgardo Bauza）前不久公佈最新一期國家隊名單，阿奎羅成功入選。不過，在曼城與西漢姆聯的英超聯賽過後，阿奎羅卻出現受傷的情況。經過檢查後，阿根廷足協確認，阿奎羅無緣9月的2場國家隊比賽。另外，效力法甲巴黎聖日耳曼的中場帕斯托雷（Javier Pastore），右腿肌肉也有撕裂傷，恢復期趕不上比賽。
在昨天於阿根廷門多薩舉行的賽前記者會上，巴烏薩表示：「很遺憾，他們兩位不能參加比賽了，但原則上來說，我不會挑選新的球員。」談到這次無緣國家隊的伊瓜因（Gonzalo Higuain）時，巴烏薩說：「毫無疑問，他還是國家隊的一員，但是他現階段不在最佳狀態，下次大名單他可能會回歸。」
至於外界關注的梅西（Lionel Messi），巴烏薩說：「我與梅西溝通過，也與巴塞隆納的隊醫討論許久，他在巴塞隆納進行過檢查，結果顯示沒問題。看到梅西沒有問題，我們也如釋重負，他可以參加對烏拉圭的比賽。」
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