網球》打不了美網 莎娃改當NBA最美實習生
2016/08/30 09:46
〔記者林宗偉／綜合報導〕網壇女神莎拉波娃（Maria Sharapova）因禁藥事件，無緣參加美國網球公開賽，不過這名世界前球后行程依舊滿檔，這個月初，莎娃跑到NBA紐約總部進行三天的非正式實習。
「莎娃非常聰明，而且對於我們的事務流程很感興趣。」NBA主席席佛的發言人巴斯（Mike Bass）表示，莎拉波娃主要是到幾個不同的部門，去學習NBA如何運作。
29歲的莎娃不只球打得好，還擁有一間名為「Sugarpova」的糖果公司，儘管目前因為禁藥無緣在場上揮拍，莎娃仍陸續到哈佛商學院進修，還至廣告公司、NIKE實習，顯然早在為卸下戰袍後的生涯鋪路。
莎娃本月初去NBA總部實習。（取自網路）
相關新聞
- NBA》「吹氣BOY」乏人問津 鵜鶘打算請他來試訓
- NBA》勇士還想補強禁區 謠傳看上公鹿中鋒孟羅
- NBA》波許不畏血栓 宣告下季復出
- NBA》2K17太擬真 魔術古登直呼連這邊都一樣
- NBA》自曝2K17能力值 「德國軟豆」：我78分啦
推薦新聞
-
NBA》加盟KD火力升級？勇士教練：他扛防守2016/08/30 10:36
-
足球》丹麥聯賽遭裸男鬧場 他的身分大有來頭2016/08/30 10:31
-
NBA》退役老將驚人言論：呼麻助延長生涯2016/08/30 09:50
-
網球》打不了美網 莎娃改當NBA最美實習生2016/08/30 09:46
-
世界盃資格賽》阿奎羅無緣出戰 阿根廷寄望梅西發揮2016/08/30 09:44