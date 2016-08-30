網球》打不了美網 莎娃改當NBA最美實習生

〔記者林宗偉／綜合報導〕網壇女神莎拉波娃（Maria Sharapova）因禁藥事件，無緣參加美國網球公開賽，不過這名世界前球后行程依舊滿檔，這個月初，莎娃跑到NBA紐約總部進行三天的非正式實習。

「莎娃非常聰明，而且對於我們的事務流程很感興趣。」NBA主席席佛的發言人巴斯（Mike Bass）表示，莎拉波娃主要是到幾個不同的部門，去學習NBA如何運作。

29歲的莎娃不只球打得好，還擁有一間名為「Sugarpova」的糖果公司，儘管目前因為禁藥無緣在場上揮拍，莎娃仍陸續到哈佛商學院進修，還至廣告公司、NIKE實習，顯然早在為卸下戰袍後的生涯鋪路。

莎娃本月初去NBA總部實習。（取自網路）