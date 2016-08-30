MLB》皇家終結者將歸隊 建仔牛棚地位受威脅

2016/08/30 10:11

〔體育中心／綜合報導〕皇家近況絕佳，近10戰打出8勝2敗好表現，距離外卡資格僅剩2場勝差，8月皇家投打恢復水準，團隊防禦率2.54居大聯盟最佳，重新擦亮「鐵牛棚」名聲。

近期皇家再傳出好消息，終結者戴維斯（Wade Davis）將展開復健賽，皇家隨隊記者Jeffrey Flanagan推估，戴維斯最快可望於本週末重返大聯盟。

皇家8月的牛棚表現亮眼，防禦率最高的是王建民的3.60，從3A升上大聯盟的菜鳥史壯姆（Matt Strahm）出賽10場僅丟1分，13.1局飆出20K防禦率只有0.68，戴維斯若歸隊，史壯姆可能將影響建仔的牛棚地位。

終結者戴維斯即將歸隊。（法新社）

皇家菜鳥史壯姆。（美聯社）

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