足球》丹麥聯賽遭裸男鬧場 他的身分大有來頭

〔體育中心／綜合報導〕據西班牙《世界體育報》報導，8月26日在丹麥的一場超級聯賽裡，一名裸男闖入球場。令人意外的是，這名裸男竟然是國家隊退休名將，是1992年幫助丹麥奪得歐洲盃冠軍的艾斯特魯普（Lars Elstrup）。

1992年歐洲盃，丹麥前鋒艾斯特魯普（取自歐足總）

在蘭德斯與錫爾克堡的比賽裡，下半場有名男子裸身闖入球場，他甚至在場上倒立，這引發現場一陣騷亂，比賽也不得不暫停。最後，保安出動將他架離球場。

艾斯特魯普（右）闖入球場。（取自網路）

事後確認，這名鬧事者是艾斯特魯普，以前代表丹麥國家隊出賽過34場，攻進13球，也是丹麥奪得1992年歐洲盃冠軍、創造丹麥童話的成員，代表作之一就是8強賽第78分鐘踢進關鍵的進球。

艾斯特魯普倒立。（取自英國太陽報）