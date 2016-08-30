中職》從「縮牆」看彈力球 9公尺影響驚人

中職昨公布今年第2次比賽用球檢測結果，合乎中職0.580以下規定。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林柏辰／綜合報導〕中職本季用球問題引起熱議，而根據北市大研究報告指出，在相同條件下，今年的恢復係數（0.576）與2014年（0.557）相比，擊球飛行距離會多出約9公尺。

9公尺看似不起眼，但若以近幾年大聯盟球場「縮牆」的距離比較，幾公尺的影響便十分驚人。

2011年季後，大都會主場Citi Field將左外野全壘打牆內縮約13英呎（約3.96公尺），牆高也從4.88公尺降低一半，隔年全壘打產量立刻從前一年的場均1.33支增加為1.91支。

2014球季後，Citi Field再次調整全壘打牆距離，右外野拉近了約1.52到3公尺；隔年場均全壘打數再從1.60提升為2.02支。

大都會球場近幾年全壘打牆距離變化。（取自紐約時報）

而陳偉殷效力的馬林魚，去年季後也將主場Marlins Park的全壘打牆最遠處拉近11英呎（約3.35公尺），並將這座球場的牆高降低了7英呎（約2.13公尺）；本季雖尚未結束，但全壘打產量也從場均1.37略升為1.49支。

馬林魚主場拉低牆高，最右側為舊牆高度。（取自CBS Sports）