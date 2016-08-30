奧運》謊報搶案遭起訴 洛克特無意出庭

洛克特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕在奧運期間謊報遭搶而被巴西當局起訴的美國游泳選手洛克特（Ryan Lochte）表示，面對訴訟將不會回到巴西出庭。

洛克特在里約奧運期間與數位隊友酒後鬧事，卻謊稱遭到持槍搶劫，在當地警方調查後，遭有關當局起訴。里約遊客特別服務警局表示，洛克特必須親自出庭聆訊，否則訴訟將以缺席審判的方式進行。缺席聆訊並不會增加罰責，審判仍會進行，只是被告將失去辯護的機會。

對於這起事件，洛克特也提到，不論美國奧委會將給予什麼懲處，都將坦然接受，但認為自己並不會被禁賽或追回獎牌。不過根據美國先前的聲明，洛克特可能面臨終身禁賽的處罰。

事件中的其他美國選手，費根（James Feigen）已與巴西法院和檢察官達成認罪協商，因此不會被起訴；本茨（Gunnar Bentz）和康格（Jack Conger）在機場被警方攔下帶回偵訊後，未隱瞞事實真相，訊後被警方釋放。