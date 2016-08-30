NFL》球星拒唱國歌 川普開嗆：滾出美國
2016/08/30 11:45
Colin Kaepernick。（資料照，路透社）
〔體育中心／綜合報導〕NFL熱身賽開打，日前舊金山49人與綠灣包裝工的比賽掀起爭議，原因是49人四分衛Colin Kaepernick拒絕在唱國歌時起立，遭觀眾噓爆，今日美國總統參選人川普（Donald Trump）加入戰局砲轟，「不喜歡美國可以滾出去！」
川普受訪時表示，「他做了一件很惡劣、糟糕的事情，如果他可以找到一個令他滿意的國家，儘管滾出去吧！」
Kaepernick先前表示美國充滿歧視，是個不值得尊重的國家，「我並非要製造對立，只是我無法起身為這個壓迫有色人種的國家致上敬意。但儘管飽受批評，Kaepernick仍堅持在往後國歌演奏時坐下以示抗議。
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