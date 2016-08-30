MLB》朗神連續23年盜壘雙位數 3011安也出爐

鈴木一朗今天表現全隊最佳，敲2安打還有1次盜壘演出。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕「世界安打王」鈴木一朗今天擔任先發第六棒，鎮守馬林魚右外野，一朗全場不但敲出2安，還跑出1次盜壘，登上大聯盟安打榜歷史第26位，生涯第508盜也出爐。

馬林魚王牌費南德茲（Jose Fernandez）先發六局只被敲3安打無失分，但全場受大都會投手群車輪戰壓制僅拿下1分，鈴木一朗的2安打表現已是全隊最佳。

鈴木一朗生涯已累積3011支安打，追平小熊名人堂球星安森（Cap Anson），並列史上第26名，此外鈴木一朗今天在4局安打上壘後跑出盜壘成功，本季第10盜入手，寫下連續16季雙位數盜壘紀錄，若再加上日職7季，一朗是連續23年盜壘雙位數。

馬林魚今天以1：2輸給大都會後吞下3連敗低潮，戰績遭大都會追平，目前2隊都與外卡資格有著2場勝差。

費南德茲今投6局無失分。（法新社）