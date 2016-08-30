NBA》前魔術球員違法持槍 今年第3度被捕
2016/08/30 13:20
〔體育中心／綜合報導〕前NBA球員亞普林（Keith Appling）再次被捕，這是他自從今年5月以來第3度被捕，前面2次也是因為攜帶槍枝。
亞普林。（取自NBA官網）
警方表示，亞普林當時交通違規，他們攔下亞普林的車後聞到大麻氣味，隨後要求他出示駕照，就當警員準備從他手中拿駕照的時候，亞普林拔腿就跑。警方隨後還是將他逮捕到案。另外，警方還在車上發現已經上膛的半自動Berrett手槍。
亞普林是2014年選秀會的落選新秀，今年24歲，來自密西根州立大學。上季魔術隊曾經以10天短合約簽下亞普林，他在5場比賽裡平均出戰5.4分鐘，只得到1.2分。
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