里約帕運登場！ 蔡英文前來授旗幫選手打氣

總統蔡英文30日出席2016年里約帕奧授旗典禮，期勉出征選手並與代表團及選手等合影。（記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在里約奧運落幕後，2016年帕拉林匹克奧運將在里約點燃戰火，台灣本屆共13位選手分別參加柔道、健力、桌球、田徑、射箭與輪椅網球，今在體育署進行授旗儀式，總統蔡英文特地抽空前來幫選手加油打氣。

總統蔡英文（右三）30日出席2016年里約帕奧授旗典禮，期勉出征選手並授旗給代表團團長陳李綢（右二）及中華民國殘障體育總會會長賴復寰（右）。（記者簡榮豐攝）

本屆帕運將於9月7日到18日在里約登場，蔡英文致贈10萬元加菜金給予每位辛苦選手。上屆2012年倫敦帕運，台灣一共有李凱琳奪銀，健力林資惠和射箭曾隆煇則各獲1銅。

奪牌大熱門李凱琳上屆首次出征帕運，就為我國贏得獎牌，原來她出生自柔道世家，叔叔李青忠曾在1996年亞特蘭大帕奧贏得金牌，讓她自小就開始耳濡目染，這回目標就志突破上屆紀錄。健力好手林資惠也被看好為台灣奪牌的熱門人選，她2004年在健力75公斤級贏得金牌、2008年金牌、上屆則是摘下銅牌。

總統蔡英文（右）30日出席「2016台灣食品安全高峰會」，台大校長楊泮池（左）贈送特別準備的總統畫像。（記者黃耀徵攝）

帕運代表團今晚11點將從桃園機場出發，本屆共53名團員，而13位參賽選手也將搭乘商務艙，減少長途飛行與時差問題，讓大家屆時能在里約拿出最好表現，為台灣贏得佳績。

總統蔡英文30日出席2016年里約帕奧授旗典禮，與代表團合影並向選手握手打氣。（記者簡榮豐攝）

總統蔡英文（左）30日出席2016年里約帕奧授旗典禮，並致贈加菜金由田徑選手劉雅婷（右）代表接受。（記者簡榮豐攝）