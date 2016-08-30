NBA》易建聯重返NBA 黑人：有理由去LA了！

陳建州。（取自陳建州臉書）

〔體育中心／綜合報導〕中國第一人易建聯在本屆奧運表現亮眼，湖人決定力邀重返NBA，雙方於日前簽下合約。一向與籃球圈交好的藝人「黑人老大」陳建州，昨日在上海參加由姚明舉辦的慈善賽中，親自向易建聯送上祝賀。

陳建州曾於2010年在籃網比賽中向范瑋琪求婚，當時易建聯效力於紐澤西籃網。黑人說：「非常祝福、開心！因為易建聯去湖人後，更有理由去LA了，一定會去看他比賽，現在我們都有2個小孩，或許過年時會一起度過！」

另外，陳建州也談到姚明，「支持姚基金會！姚明每年都用心舉辦，無論籃球圈或娛樂圈，能貢獻己身力量就要盡力去做，希望傳遞正面能量給社會！」