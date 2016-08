NBA》回紐西蘭玩好開心 亞當斯車內引吭高歌 （影音）

〔體育中心/綜合報導〕雷霆隊中鋒亞當斯(Steven Adams)最近帶著隊友到自己的家鄉紐西蘭參加活動,也得到紐西蘭總理接見。旅途中,亞當斯在車上高歌,與隊友羅伯森(Andre Roberson)唱起美國流行天團新好男孩(Backstreet Boys)的經典歌曲《I Want It That Way》。

亞當斯(中)與羅伯森(右)等人在車內唱歌。(取自影片)

如果新好男孩的理查森(Kevin Richardson)把頭髮留長一些,身高再高一點,與亞當斯看起來就會更相像。

理查森(左)、亞當斯(右)。(取自網路)