NBA》回紐西蘭玩好開心 亞當斯車內引吭高歌 （影音）

2016/08/30 13:16

〔體育中心／綜合報導〕雷霆隊中鋒亞當斯（Steven Adams）最近帶著隊友到自己的家鄉紐西蘭參加活動，也得到紐西蘭總理接見。旅途中，亞當斯在車上高歌，與隊友羅伯森（Andre Roberson）唱起美國流行天團新好男孩（Backstreet Boys）的經典歌曲I Want It That Way

亞當斯（中）與羅伯森（右）等人在車內唱歌。（取自影片）

如果新好男孩的理查森（Kevin Richardson）把頭髮留長一些，身高再高一點，與亞當斯看起來就會更相像。

理查森（左）、亞當斯（右）。（取自網路）

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