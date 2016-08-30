網球》謝淑薇踝傷慘敗 美網強碰雙詹的「宿命對決」生變

謝淑薇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕屋漏偏逢連夜雨，謝淑薇美網女單首輪慘敗，0：6、5：7輸給莊佳容的烏克蘭搭檔邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko ）後，還因腳踝扭傷得就醫，賽後她在臉書粉絲頁留言：「吃了七顆蛋，肚子好飽喔。明天要去看醫生，好壞都好，壞了就放假，把假期補回來；好了就繼續打比賽，準備搶後面幾站的單打積分。」接下來女雙首輪強碰詹詠然／詹皓晴的「宿命對決」恐將生變。

謝淑薇因為教練爭議，里約奧運棄賽鬧得滿城風雨，不但莊佳容無端受牽連，雙打上不了場，飽受壓力的詹家姊妹也在8強止步，雙方樑子愈結愈深。如今五環盛會落幕，謝卻接連在職業賽遭遇莊、詹等同胞勁敵，繼上週紐黑文女雙8強不敵莊佳容／邦達蓮珂後，美網女單初登場又栽在老冤家邦達蓮珂拍下。

「雖然是慘慘的一天，還是要給自己一個大大的笑容。」謝在臉書發文：「今天第一盤完全沒有節奏感。第二盤盤中2：3落後時，腳踝咔的一聲響，我的屁股就去親吻大地了！倒下的時候覺得腳踝很痛，想哭…但一想到今天第一盤輸的那麼慘，好不容易回穩了腳踝就扭到，薇就覺得今天真是有夠倒楣了，人生不能比這個更倒楣了！突然就笑了。」

謝淑薇與地主麥克海兒（Christina McHale）首度合作，美網64籤的女雙首輪無巧不巧，又強碰第2種子詹家姊妹！勢同水火的「謝詹大戰」，還搬上可遇不可求的大滿貫舞台，肯定較上週莊、謝狹路相逢更加受矚目，只不過媲美網壇世間情的「宿敵對決」能否如期上演？卻因為謝可能受傷而出現變數。