MLB》岩隈對決達比修 賽亞人技高一籌奪3連勝
2016/08/30 14:08
達比修拿下本季第5勝。（美聯社）
〔記者林柏辰／綜合報導〕大聯盟今日上演日本強投對決，「賽亞人」達比修技壓岩隈久志，兩人生涯第3度交手達比修拿下第2勝，遊騎兵終場6：3擊敗水手，繼續穩坐美西龍頭。
岩隈久志本場狀況低迷，僅先發3局被敲6安失掉5分責失，平了本季最短先發局數，「不管直球或變化球都太高了。」岩隈賽後表示，「這很難解釋，賽前在牛棚我覺得狀況很好，球路非常犀利，我只是無法將好狀況帶到投手丘上。」
達比修則用110球主投6.2局，送出9K失掉3分責失，沒有被敲出全壘打，防禦率雖略為上升至3.01，但拿下本季第5勝，且近期拉出一波3連勝。
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