U18》稻村亞美擔任球評 成亞青嬌點

U18亞洲青棒錦標賽，日本電視台邀棒球美少女稻村亞美（右）擔任球評。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕日本棒球美少女稻村亞美在亞洲青棒賽擔任日本電視台球評，成為場邊的嬌點，稻村也期待能夠再為台灣職棒開球。

稻村今年曾為中信兄弟開球，這一次為了擔任球評再度來到台灣，稻村表示，雖然是第一次當球評，不過，因為平常就有關注甲子園高校棒球賽，而這一次日本隊由甲子園菁英組成，她對這些球員有一定的了解，所以並沒有做特別的準備，就把自己對球員和比賽的認識和球迷分享。

稻村表示，兩次的台灣行都很愉快，希望今後還有機會參加台灣職棒的活動。

U18亞洲青棒錦標賽，日本電視台邀棒球美少女稻村亞美（右）擔任球評，另一名球評為古田敦也。（記者廖耀東攝）

日本電視台來台轉播亞青賽，棒球美少女稻村亞美擔任球評，一旁球評古田敦也緊盯她揮棒姿勢。（記者廖耀東攝）

日本電視台來台轉播亞青賽，棒球美少女稻村亞美擔任球評，一旁球評古田敦也緊盯她揮棒姿勢。（記者廖耀東攝）