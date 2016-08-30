中職》走過6次開刀 郭泓志拚季末復出

〔體育中心／綜合報導〕統一獅投手「小小郭」郭泓志回來了！？今天他的經紀公司貼上他開始投Live BP的影片，並指出下一步即是二軍復健賽，一拚季末登板的機會。

郭泓志去年10月左肩動刀，已是左手生涯第6次動刀，直至今年7月才進行傳接球50公尺階段。不過今天傳出好消息，他已開始Live BP（Batting Practice，打擊練習），接下來也將回二軍投復健賽。

2013年和獅隊簽下3年約的郭泓志，今年已是合約最後一年，他最後一次在一軍出賽是去年9月18日獅象戰，中職生涯一軍60場58.1局皆是後援，總計1勝8敗27次救援成功，防禦率3.09。