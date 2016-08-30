U18》日本扣倒香港 明戰台灣

日本隊以19比0輕取香港隊。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕日本今天在亞洲青棒賽首戰以19:0大勝香港，提前於7局結束比賽，明天將再戰台灣，總教練小枝守表示，可能由今井達也先發，日本媒體則推測，藤平尚真也是可能人選。

今井達也是甲子園冠軍作新學院王牌投手，冠軍戰完投9局，被擊出7支安打失1分，最快球速152公里；藤平尚真是橫濱高校王牌投手，被日本媒體封為高校投手「Big Three」之一，球速也達到152公里。

雖然香港的實力和日本有一段差距，日本仍由主力投手「Big Three」之一的寺島成輝先發，左投的寺島成輝最快球速148公里，昨天沒有飆球速，輕鬆投就完全壓制香港打擊，先發5局沒有被擊出安打，一開賽就連投4次三振，共投出12K，只讓香港靠著四壞球上過1次壘包。

日本共擊出17支安打，陣中唯一沒有打進過甲子園的鈴木將平轟出大會第1支全壘打。

日本隊第三棒鈴木將平敲出本屆賽事首發全壘打。（記者廖耀東攝）

日本隊先發投手寺島成輝。（記者廖耀東攝）

日本隊先發投手寺島成輝。（記者廖耀東攝）