奧運》印度羽球收視開紅盤 觀看數逾台人口3倍
2016/08/30 15:58
印度二姊辛都在本屆女單羽球賽事奪得銀牌。（路透）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕印度羽球二姊辛都於里約奧運拍下一面銀牌，她在四強扳倒日本奧原希望，決賽三局不敵球后馬琳，最後一役冠軍戰在印度共吸引6650萬人口觀看，創下印度本屆奧運收視最高點。
根據印度媒體數據分析公司ZAPR，羽球女單冠軍賽是印度本屆奧運收視最高節目，甚至打敗週末綜藝節目，辛都家鄉Hyderabad當地收視率僅次於孟買。
奧運熱門搜尋運動員，辛都也榜上有名，是本屆奧運最火紅的羽球選手，超出馬來西亞李宗偉。
印度奧運代表隊共117人，從羽球與角力，獲得一銀一銅，成績不如敦奧的六獎牌。
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