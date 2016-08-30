奧運》印度羽球收視開紅盤 觀看數逾台人口3倍

印度二姊辛都在本屆女單羽球賽事奪得銀牌。（路透）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕印度羽球二姊辛都於里約奧運拍下一面銀牌，她在四強扳倒日本奧原希望，決賽三局不敵球后馬琳，最後一役冠軍戰在印度共吸引6650萬人口觀看，創下印度本屆奧運收視最高點。

根據印度媒體數據分析公司ZAPR，羽球女單冠軍賽是印度本屆奧運收視最高節目，甚至打敗週末綜藝節目，辛都家鄉Hyderabad當地收視率僅次於孟買。

奧運熱門搜尋運動員，辛都也榜上有名，是本屆奧運最火紅的羽球選手，超出馬來西亞李宗偉。

印度奧運代表隊共117人，從羽球與角力，獲得一銀一銅，成績不如敦奧的六獎牌。