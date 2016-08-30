NBA》林書豪變籃網一哥 美媒：裁判會吹犯規了吧？
2016/08/30 17:06
林書豪新球季轉戰籃網，將扛下先發控球後衛重責。（取自林書豪IG）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA台裔後衛林書豪新球季將重返紐約，披上布魯克林戰袍，上季他效力黃蜂，當時有球迷幫他剪輯影片，認為豪小子在犯規判決上多次吃虧，程度已經達到惡意犯規，但裁判未響哨，此影片目前已被觀看200萬次，下一季是否會有改變，球迷、媒體都在看。
美國媒體SB NATION報導，林書豪死忠粉絲Hsiu-Chen Kuei剪輯一支短片，裡面都是豪小子遭到不平等哨音對待，吸引台灣、美國球迷高度關注，最後也獲得聯盟回應，但聯盟表示，裁判吹判沒有不當。
林書豪下一球季重返紐約大蘋果，肩膀上又扛著看板人物與先發控衛重責，能否獲得球星級哨音對待，他的一舉一動球迷與媒體都在關注。
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