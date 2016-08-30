MLB》貝茲未滿24歲單季30轟 紅襪隊史第3人（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天以9：4擊敗光芒，美聯MVP大熱門、23歲紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）敲出本季第30轟，成為紅襪隊史第3位未滿24歲就完成該紀錄的球員。

貝茲今天在2局下敲出左外野陽春砲，本季第30轟出爐，今年10月才要滿24歲的他成為繼名人堂球星「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）和康尼利亞羅（Tony Conigliaro）之後，紅襪第3位未滿24歲就單季完成30轟的大物新秀。

而紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）主投7局飆7K，被敲6支安打失3分，收下本季第18勝，超越藍鳥王牌哈普（J.A. Happ）躍居勝投王，也成為自1946年費利斯（Boo Ferriss）之後，首位在芬威球場奪下13連勝的投手。