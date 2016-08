MLB》貝茲未滿24歲單季30轟 紅襪隊史第3人（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今天以9:4擊敗光芒,美聯MVP大熱門、23歲紅襪外野手貝茲(Mookie Betts)敲出本季第30轟,成為紅襪隊史第3位未滿24歲就完成該紀錄的球員。

貝茲今天在2局下敲出左外野陽春砲,本季第30轟出爐,今年10月才要滿24歲的他成為繼名人堂球星「打擊之神」威廉斯(Ted Williams)和康尼利亞羅(Tony Conigliaro)之後,紅襪第3位未滿24歲就單季完成30轟的大物新秀。

而紅襪先發投手波瑟羅(Rick Porcello)主投7局飆7K,被敲6支安打失3分,收下本季第18勝,超越藍鳥王牌哈普(J.A. Happ)躍居勝投王,也成為自1946年費利斯(Boo Ferriss)之後,首位在芬威球場奪下13連勝的投手。