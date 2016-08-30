中職》「雙獅聯名」最終回 Uni-girls、萊恩登西武主場

〔記者石毓琪／綜合報導〕中職統一獅與日職西武獅聯名活動移師日本！今天獅隊專屬啦啦隊Uni-Girls和吉祥物萊恩登上西武巨蛋，和西武獅啦啦隊Blue Legends及LEO、LINA大跳獅隊應援曲，為比賽帶來滿滿「台灣味」。

今年統一獅隊和西武獅合作，自3月起邀請前王牌投手西口文也擔任客座教練，隨後也推出聯名商品，7月先後名將秋山幸二、渡邊久信還曾來台為中職開球，啦啦隊和吉祥物也在7月底交流，一起為開賽表演跳舞，並在局間進行活動。

今天日職西武主場和軟銀一戰，賽前Uni-girls及吉祥物萊恩跨海赴日登台演出，與西武啦啦隊Blue Legends跳起統一獅隊應援曲《南霸天》，全場充斥著滿滿台灣味，最後萊恩更與LEO進行第二回後空翻PK，LEO 25圈擊敗萊恩21圈二連勝，為精采比賽拉開序幕。

7月30日統一獅啦啦隊與日職西武獅啦啦隊（綠色服裝）一起表演。（資料照，記者黃志源攝）

統一獅領隊蘇泰安（右2）亦到場交流。（取自西武臉書）