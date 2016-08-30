U18》台灣明出戰日本 翁瑋均掛帥先發

翁瑋均。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣隊明天將在亞洲青棒賽出戰強敵日本，將由翁瑋均先發，日本可能推出今井達也或藤平尚真。

亞青賽是翁瑋均棒球生涯的第一個國際賽，初登板就對上日本，翁瑋均表示，難免有一點緊張，不過，還沒有在開幕典禮代表球員宣誓那麼緊張。

翁瑋均表示，因為自己球速不是特別快，對日本將以控球為主，投進捕手配的位置，把球路壓低，並希望能發揮186公分的身高優勢，出手和進壘點的大落差來壓制打者。

翁瑋均表示，集訓中一度陷入低潮，和U23世界盃培訓隊投21局失13分，還好教練一直給他信心，最近在投打實戰練習中已經找回投球感覺。

日本今天擊敗香港之後，總教練小枝守曾表示，可能由今井先發，但日本媒體推測，藤平也是可能人選。

今井是甲子園冠軍作新學院王牌投手，冠軍戰完投9局，被擊出7支安打失1分，最快球速152公里；藤平是橫濱高校王牌投手，被日本媒體封為高校投手「Big Three」之一，球速也達到152公里。