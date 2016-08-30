中職》「傑尼獅」陳傑憲右手傷勢無礙 可能下週回一軍
2016/08/30 18:04
陳傑憲。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者倪婉君／新北報導〕統一獅新秀陳傑憲上週守備時造成右手背舊傷復發，昨赴醫院檢查後傷勢無礙，目前隨一軍練球，有機會下週就能重返。
陳傑憲加盟後表現不錯，但26日守備撲接時不慎壓到右手，造成舊傷復發，所幸昨到高雄長庚醫院檢查後，並無大礙，今天賽前也參與守備練習。獅隊總教練郭泰源表示，有機會下週回一軍，就看他的狀況。
身為獅隊第二指名，陳傑憲和狀元蘇智傑都受到高度關注，他在一軍出賽19場56打數敲出17支安打，還包括1發全壘打。
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