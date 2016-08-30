中職》郭泓志開始投打練習 一軍歸期未定

〔記者倪婉君／新北報導〕「小小郭」郭泓志昨天在台南球場進行傷後首次實戰打擊練習的投球，儘管整體感覺不錯，但包括何時進行二軍復健賽，或是重返一軍，暫時仍無具體時間表。

郭泓志去年10月左肩動刀，已是生涯第6次手術，今年努力復健，但左肩、左手肘仍有發炎狀況，也讓他的狀況並不穩定。但昨天終於有好消息傳出，小小郭在實戰打擊練習投球給打者打，共投23球，而這段影片也透過經紀公司放上臉書，引起球迷討論。

「郭總」郭泰源表示他還不清楚郭泓志的實際狀況，所以對於何時進行二軍復健賽，或是重返一軍的日期，他還無法判定，也仍需聽取二軍教練團的意見。