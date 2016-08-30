中職》拿威不威 桃猿831前改留賽格威

Lamigo桃猿隊於831洋將大限前淘汰拿威。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊3位洋投名額在831登陸大限前敲定，為球隊摘下7勝但防禦率偏高的左投拿威遭割愛，改登錄去年來台過的前獅隊洋投賽格威（當時名銳克）。

拿威本季出賽13場，拿下7勝3敗但防禦率高達6.12，最後一次出賽是本月25日緊急接替身體不適的泰霸，雖然首局無人出局就登板，但記錄上為中繼，5局失4分拿到個人本季在中職最後1勝。

賽格威去年效力統一獅，先發和中繼皆出賽過，貢獻30.2局，防禦率高達6.16，年底的12強賽代表美國隊，表現卻判若兩人，曾幫助美國隊擊敗荷蘭闖進4強。

Lamigo桃猿新洋投賽格威。（資料照，記者陳志曲攝）