中職Live》林智勝1400安達陣 兄弟 7：5 領先統一（影音）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 0 5 0 0 0 5 5 0 兄弟 6 0 0 1 0 7 8 1

第四局

前2次打席都獲得保送的林智勝，該局敲出左外野安打，生涯1400安出爐，成為中職第5人完成該里程碑的打者。他隨即盜上二壘，下一棒蔣智賢敲出二壘方向穿越安打，兄弟7：5領先。

第二局

劉芙豪擊出右外野二壘安打，下一棒鄭鎧文擊出帶有1分打點的中外野平飛安打，蘇智傑靠著守備失誤上壘，高志綱獲得四壞球保送形成滿壘，黃恩賜在滿壘也選到四壞球保送，統一擠回第2分。林志祥在滿壘時敲出二壘方向穿越安打，再添1分，也把鄭錡鴻打退場。羅國龍再擊出帶有2分打點的左外野二壘安打，統一獅5：6追到只落後1分。

中信先發投手鄭錡鴻。（記者陳志曲攝）

羅國龍深遠二壘安打。（記者陳志曲攝）

林志祥衝本壘遭觸殺。（記者陳志曲攝）

第一局

兄弟開路先鋒張正偉首打席就從統一先發投手達斯汀手中敲出右外野安打，下一棒潘萣翔擊出左外野二壘安打，兄弟先馳得點。蔣智賢在滿壘時適時補上一隻中外野平飛安打，隨後陳子豪擊出3分砲，兄弟6：0領先。

陳子豪敲3分砲。（記者陳志曲攝）

陳子豪開轟。（記者陳志曲攝）

先發打序

統一獅 棒次 中信兄弟 林志祥 2B 1 張正偉 RF 羅國龍 CF 2 潘萣翔 2B 陳鏞基 3B 3 周思齊 DH 高國慶 1B 4 林智勝 1B 劉芙豪 RF 5 蔣智賢 3B 鄭鎧文 LF 6 陳子豪 CF 蘇智傑 DH 7 陳皓然 LF 高志綱 C 8 陳家駒 C 黃恩賜 SS 9 王勝偉 SS 達斯汀 先發投手 鄭錡鴻