中職》快破林智勝單季被三振紀錄 鄭鎧文：隊友叫我要請客

鄭鎧文差3K就能追平林智勝單季被三振紀錄。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕獅隊新人鄭鎧文以21轟樹立「鎧文障礙」，但他賽前已吞下102次三振，距離林智勝的單季105K也不遠。鄭鎧文笑說：「隊友都在虧，如果我破紀錄要請客！」

鄭鎧文的強打砲火十足，單季21轟已創下中職新人新高，但對於「新人王」獎項，這位新秀仍是謙虛地不敢去想，「不是王柏融嗎？」

但被三振的次數過多，鄭鎧文難免不去想，「雖然打擊教練叫我不要在意，但我還是會想。」尤其一聽到被三振的次數快平紀錄時，鄭鎧文也立刻接說，「還差3次嘛！」

「大師兄」林智勝在2010年時曾單季吞下105次三振，鄭鎧文很有機會「刷新」紀錄，他也笑說隊友都拿這點開玩笑，叫他如果破了這個另類紀錄，也要請客。