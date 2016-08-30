中職》林智勝1400安達陣 史上第5人
2016/08/30 20:16
〔記者石毓琪／綜合報導〕中信兄弟「大師兄」林智勝今天在4下從統一獅洋投達斯汀手中敲出生涯第1400安，本季繼高國慶後，又一人達成此成就，也是中職第5人走向1400安里程碑。
林智勝季初才完成1300安，截至今天賽前，本季已敲出108支安打。面對達斯汀，他在前兩次均獲得保送上壘後，4下第三打席敲出左外野安打，繼張泰山、彭政閔、黃忠義和高國慶後，第5人完成1400安成就。
林智勝敲出生涯1400安。（記者陳志曲攝）
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