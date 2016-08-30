中職》西武「統一獅日」 UniGirls爭光
2016/08/30 19:01
Uni-girls登上西武巨蛋。（取自Uni-girls臉書專頁）
〔記者倪婉君／新北報導〕西武今舉行「統一獅日」，獅隊領隊蘇泰安和UniGirls都赴西武巨蛋宣傳，日媒還以「台灣美人啦啦隊」稱呼UniGirls，成功達成兩隊交流。
統一獅今年和西武獅的「雙獅會」已在7月於台南熱鬧登場，西武獅吉祥物萊恩及啦啦隊女郎都來台獻技。到了8月底，換統一獅赴日和西武交流，蘇泰安一行人昨天已抵達東京，參與今、明兩天的「統一獅日」。
西武今在主場迎戰軟銀，賽前也歡迎統一獅隊。3月來台擔任獅隊客座教練的西口文也，也大力為獅隊宣傳，表示台灣食物很好吃，也希望日本球迷到台灣看球。
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