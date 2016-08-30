中職》捨拿威選賽格威 洪總：考量控球
2016/08/30 19:08
桃猿教練洪一中。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊在831登錄大限前，選擇登錄去年效力統一獅隊的洋投賽格威，並將拿下7勝但控球不佳的洋左投拿威除役。猿隊總練洪一中說，教練團開會後下此決定，最主要考量在控球。
洪總說，球隊開會後決定登錄賽格威，但其實兩人之間不好取捨，拿威雖有一定球威，但控球不夠精準，時常投到5局用球數就逼近100球，相較之下賽格威以前就效力過中職，目前看起來球速和控球都不錯，期望他能負擔較長局數。
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