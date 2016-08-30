中職》9月阿迷趴幻象衝場 加碼演出直升機開球

Lamigo桃猿於9月2至4日舉行「阿迷趴」。（Lamigo球團提供）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿在9月2日（五）將舉辦年度焦點PARTY-阿迷趴（ARMY PARTY），國防部除了安排五架幻象2000戰機以大雁隊形為阿迷趴首場比賽開場外，更加碼以直升機進場進行史上最盛大的開球演出。

Lamigo桃猿在9月2日下午5點於主場舉辦「向英雄致敬」職棒開球活動，國軍部隊將進行多項操演，在空中部分，預計由5架幻象戰機編隊衝場，以及S-70C直升機搭載開球貴賓垂降進場，活動精采可期。

當日在球場擔綱演出的國軍官兵及後勤超過上千位，國防部動員憲兵特勤、陸軍戰技、海軍蛙人、空軍戰機將齊聚全猿主場，當日進場時間也將提早為16點30分。