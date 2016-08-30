MiLB》老虎新秀展守備美技 將球徒手接殺（影音）

MLB ⚾（@mlb）張貼的影片 於 2016 年 8月 月 29 8:40下午 PDT 張貼

〔體育中心／綜合報導〕這兩年在大聯盟與3A遊走的老虎新秀游擊手馬查多（Dixon Machado），今天在3A的一個美技守備，讓他登上了MLB官方instagram。

9局下半兩人出局一二壘有人，這球打擊出去，眼看就要落地，形成德州安打的小飛球，硬是被馬查多用徒手給接了下來，也結束了這場比賽，這一接也驚艷了主播以及現場觀眾，直說太不可思議。