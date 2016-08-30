日職》陽岱鋼本季第8次猛打賞 樂天單局6分定勝負

〔記者石毓琪／綜合報導〕近況火燙的「YOH桑」陽岱鋼今天再次繳出猛打賞佳績，並連續5場比賽有安打，然而火腿在5上慘遭樂天打一輪，單局狂失6分，終場2：9苦吞二連敗。

陽岱鋼甩開低潮，至賽前已連續4場安打，今天擔任先發第6棒中外野手，首打席被保送上壘，後三打席皆敲出安打，7下更敲出長打攻占得點圈，也是本季第8次猛打賞，僅最後一打席擊出內野高飛球接殺出局，打擊率回升到2成99。

樂天開局在開路先鋒島内宏明首打席陽春砲領銜下取得3分領先，雖然3下菊池保則各挨近藤健介、中田翔一支陽春砲追回2分，5上樂天逮住洋投貝斯失投，2保送、3安打添進2分，中繼的井口和朋止血不及，包含島內宏明單場雙響在內，被一舉攻下6分大局，火腿雖敲出13支安打，但攻勢卻難串連，終場2：9吞敗。