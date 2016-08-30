日職》吳念庭4支0 西武3分差不敵軟銀

〔記者石毓琪／綜合報導〕西武今在主場迎戰軟銀，雖一度領先、被超前後追平，軟銀在7上柳田悠岐關鍵一安及長谷川勇也2分砲助陣下，6：3帶走勝利。

雙方今天各推派當家強投武田翔太、岸孝之先發，2下中村剛也、栗山巧2支二壘打，為西武敲開得分大門，但領先不久，3上岸於滿壘後再投出保送，並被松田宣浩抓住機會敲安，軟銀3：1反超前。西武在4下、6下各追回1分扳平，7上柳田悠岐於三壘有人時敲出致勝安打，長谷川勇也再轟出2分砲追加保險分，末段比賽只敲出2支零星安的西武3：6吞敗。

此役，台灣小將吳念庭打滿全場，可惜連4打數沒有安打，還吞下一次三振，打擊率下滑到2成28。