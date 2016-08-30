中職》超越大師兄 蔣智賢寫史上最快100打點（影音）
2016/08/30 21:25
〔記者張浩群／綜合報導〕中信兄弟今在新莊主場迎戰統一獅，林智勝在4局下敲出生涯第1400安，而下一棒蔣智賢也補上一支二壘方向穿越安打，幫助兄弟前4局取得7：5領先。這1分打點是蔣智賢單季第100分打點，他也成為中職史上最快完成該紀錄的打者。
蔣智賢以出賽80場、365打席、323打數完成100打點，超越林智勝在2015年以92場比賽、411打席、339打數所保持的最速紀錄。
中信兄弟蔣智賢。（記者陳志曲攝）
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